Carlo Leiria comanda o Botafogo nas primeiras partidas do Campeonato CariocaVítor Silva/Botafogo

Publicado 11/01/2025 19:41

Botafogo jogou com um a mais desde os 10 minutos do primeiro tempo me mesmo assim me mesmo assim perdeu para o Maricá por 2 a 1 , neste sábado (11), no Nilton Santos. Apesar da enorme dificuldade do time alternativo para criar chances durante o jogo, o técnico Carlos Leiria aprovou a atuação na estreia do Campeonato Carioca

"Vejo que a equipe teve uma capacidade de buscar o resultado a todo momento. Seguiu tudo que foi proposto na partida, a todo momento. Sentimos um pouco o início do jogo, tomamos o gol cedo e até se torna natural pela juventude da equipe. Depois nos equilibramos, tivemos organização. Tivemos volume de jogo, continuamos ofensivos", avaliou.



Diante do que viu, o técnico se mostrou satisfeito: " Vejo alguns aspectos positivos. Avalio como positiva essa estreia porque os jogadores buscaram a todo momento. Infelizmente, o resultado não veio, mas a atitude deles me faz acreditar que acho que eles vão vencer", garantiu.



Veja outras respostas de Carlos Leiria



Sobre Matheus Nascimento

"A função do Matheus era de definição. Ele foi orientado para isso e tentou fazer isso. A ideia era mantê-lo dentro da área. Ele tem uma capacidade de finalização muito boa".



Sobre Carlos Alberto

"Faz bem os dois lados. Pode também fazer uma função mais por dentro. Nossa ideia era aproveitar os espaços em velocidade com ele. Depois da expulsão, nós pensamos no Lucyo fazendo essa função de velocidade, e o Carlos Alberto indo para a execução. A ideia com o Carlos era que a gente pudesse ter uma vantagem de estatura".



Sobre Patrick de Paula

"O que eu vejo do Patrick e o motivo pelo qual é o capitão da equipe, é por tudo que ele vem fazendo nesse período nosso de preparação. Desde o dia 2 de janeiro, ele vem se mostrando um líder, está ajudando os mais jovens, tendo em vista que praticamente todo o nosso banco de reservas era formado por jogadores sub-20. Treinando como ele vem treinando e com a capacidade e qualidade que tem, a expectativa é de que possa dar um retorno importante para o clube nessa sequência".



Cobrador de pênaltis

"Nós trabalhamos com três jogadores na relação de batedores. Primeiro, Matheus. Depois, Patrick e, então, Carlos Alberto. Sempre deixamos claro que na hora eles que decidem quem vai bater porque o jogo diz muitas coisas".