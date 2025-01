Newton retornou de empréstimo ao Botafogo e jogará o Campeonato Carioca - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 10/01/2025 20:26 | Atualizado 10/01/2025 22:14

Rio - Fim das férias para o grande destaque do futebol brasileiro na temporada passada. Neste sábado (11), o Botafogo volta a campo para a primeira partida de 2025, contra o Maricá, às 16h (de Brasília), na abertura do Campeonato Carioca. O Glorioso, fora das semifinais gerais nos últimos dois anos, iniciará a competição com um elenco muito jovem diante de uma equipe estreante.

Sem técnico, mas com o planejamento definido antes mesmo da saída de Artur Jorge, o Alvinegro terá Carlos Leiria, do sub-20, como técnico nas primeiras rodadas do Carioca - ou até a SAF anunciar o novo treinador do time principal.

O elenco para os primeiros jogos do estadual será formado por jovens oriundos das categorias de base, destaques da equipe sub-23 e jogadores do grupo principal com pouco espaço em 2024 - como são os casos de Carlos Alberto e Kauê, campeões da Libertadores e do Brasileirão, e Newton e Patrick de Paula, que retornaram de empréstimo. Jeffinho, integrado para o início, fica fora do duelo com o Maricá.

"Nós estamos formando um elenco que tem uma boa base, a equipe que chegou na final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes somando também com alguns jogadores importantes profissionais que ou estão voltando de empréstimo, ou jogadores que têm potencial e vão poder mostrar esse potencial agora nas primeiras rodadas. Então tem sido um dia a dia bem intenso, de bastante trabalho, de muito empenho por parte dos jogadores e também por parte da comissão técnica e todo o estafe. E nós estamos muito satisfeitos até o momento com o nosso trabalho", disse Carlos Leiria, em entrevista à Botafogo TV, canal oficial do Glorioso.

Do outro lado, o Maricá chega para tentar fazer história na competição. Estreante, a equipe campeã da Série A2 no último ano vem em ascensão nos últimos anos. Comandado pelo ex-atacante Reinaldo, com passagem pelo Botafogo e formado no Flamengo, o "Tubarão" também levantou o troféu da Copa Rio e tem como destaques no elenco o goleiro Dida, os zagueiro Sandro e Heltton, e os atacantes Denilson, Hugo Borges.

Para sua primeira aparição na elite do Carioca, o Maricá também apostou nas chegadas de alguns estrangeiros, como Kevin Mercado, ex-Universidad Católica, do Chile, Felipe Carvalho, uruguaio ex- Juventude, Johan Mina, equatoriano ex-Emelec e Werder Bremen, da Alemanha, além do centroavante argentino Matías Roskopf, revelado no Boca Juniors.

Dida, goleiro do Maricá, durante treino Divulgação/Maricá