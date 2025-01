Léo Linck será jogador do Botafogo - Divulgação / Athletico-PR

Publicado 15/01/2025 13:08

Rio - O Botafogo acertou a contratação do goleiro Léo Linck, de 23 anos. O jogador fez parte do elenco do Athletico-PR na temporada passada e chegará ao Alvinegro em definitivo. A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Jornal O Dia.

As partes estão trocando a documentação e em breve a oficialização deverá acontecer. O Botafogo procurava um goleiro para fazer parte do elenco após a saída de Gatito Fernández que assinou contrato com o Cerro Porteño, do Paraguai.

Léo Linck fez sua estreia como profissional em 2022, continuou atuando em 2023, e se tornou titular neste ano com a ida de Bento para o futebol saudita. No fim do ano, ele perdeu espaço para Mycael, no fim de agosto.

Com o rebaixamento do Athletico-PR para a Série B, o clube deverá manter apenas um dos dois goleiros. Como Mycael terminou o ano melhor, Linck deverá ser negociado pelo Furacão.