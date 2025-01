Carlos Leiria comanda o Botafogo neste início de Campeonato Carioca - Arthur Barreto/Botafogo

Carlos Leiria comanda o Botafogo neste início de Campeonato CariocaArthur Barreto/Botafogo

Publicado 14/01/2025 23:05

"A equipe principal tem uma bateria de exames e avaliações para fazer. Creio que vão trabalhar em cima dessas questões. Agente continua a partir de amanhã o treino para o pessoal que jogou menos. Seguimos focados para o jogo contra o Sampaio Corrêa", disse Carlos Leiria.

"Eu sou técnico de futebol há aproximadamente 20 anos. O futebol nunca pergunta se você está preparado ou não. Às vezes a oportunidade aparece, e você tem que estar preparado. Minha função é vencer esses jogos, apresentando a qualidade do trabalho que estamos desenvolvendo na base. E o principal de tudo, tendo resultado e tendo uma qualidade de jogo. À medida que vão passando as rodadas melhora, e a gente conseguir passar tranquilidade para a direção, tranquilidade para o clube e confiança para o nosso torcedor, para que a direção possa tomar a melhor decisão possível ao longo desses dias que vêm", completou.

Carlos Leiria também fez uma análise da vitória do Botafogo sobre a Portuguesa. O treinador viu um time agressivo dentro de campo e pontuou que o grupo teve mais desenvoltura na comparação com a estreia, quando perdeu para o Maricá por 2 a 1.

"De fato foi uma vitória muito importante. Quero destacar e valorizar justamente o que o nosso time fez de positivo. Uma equipe que foi agressiva, que buscou o ataque a todo momento. Acredito que passada a estreia, isso nos favoreceu. De fato conseguimos mostrar uma equipe com uma desenvoltura e com uma capacidade de adaptação até ao perfil da competição. Isso foi importante. E foi importante seguir o plano traçado para essa partida. Parabenizar a equipe pela atitude, pela vitória e pela parte competitiva. Estou bem contente com o resultado do jogo", afirmou o técnico.

Leiria também explicou as mudanças que fez no time titular em relação ao jogo passado. O volante Newton foi improvisado na lateral direita e o ponta Lobato atuou na lateral esquerda.

"O Lobato é um jogador bem vertical, que tem vitória pessoal com a bola, que ataca bastante o espaço. Pela estrutura do jogo que nós estudamos com relação à Portuguesa, imaginamos que ali teríamos alguma vantagem nas costas do ala da Portuguesa utilizando o Lobato ali. E também nos ajudaria no encaixe defensivo. O Lobato conseguiu cumprir bem a função, teve capacidade de chegada no fundo e muito comprometimento defensivo. Fez uma estreia na equipe titular muito positiva", explicou o técnico.

"O Newton, pela capacidade de passe e pela velocidade que pode acrescentar na linha defensiva. Quando estruturamos uma linha inicialmente com três - tanto para defender quanto para atacar -, conversamos com o Newton, inclusive, para saber a disposição e a disponibilidade para fazer essa função. Ele já havia feito quando estava no Criciúma. Para ele não era uma novidade. Teve um desempenho muito bom. No segundo tempo, por uns oito minutos, voltou para volante, mas em virtude dos cruzamentos e da sobrecarga de bola aérea da Portuguesa, optamos por recolocarmos na lateral. Acredito que ele fez uma partida segura, uma partida defensivamente muito boa", prosseguiu.