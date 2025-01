Júnior Santos - Vitor Silva / Botafogo

Júnior SantosVitor Silva / Botafogo

Publicado 14/01/2025 17:25 | Atualizado 14/01/2025 17:26

reapresentação do elenco principal Botafogo, na tarde desta terça-feira (14). O atacante, que recebeu proposta para se transferir para o Atlético-MG, não esteve no CT Lonier. Rio - Júnior Santos foi ausência na, na tarde desta terça-feira (14). O atacante, que recebeu proposta para se transferir para o Atlético-MG, não esteve no CT Lonier.

Além dele, Savarino e Bastos também não se reapresentaram. De acordo com o Glorioso, o trio precisou adiar seu retorno por motivos particulares, previamente acordados com o clube.

o Galo acenou com uma proposta de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 48,4 milhões na cotação atual). Ele chegaria ao time mineiro para repor a saída de Paulinho, que foi para o Palmeiras, a pedido do técnico Cuca. Para tentar contratar Júnior Santos,. Ele chegaria ao time mineiro para repor a saída de Paulinho, que foi para o Palmeiras, a pedido do técnico Cuca.

Principal nome do Botafogo no primeiro semestre do ano passado, Júnior Santos terminou o ano de 2024 na reserva após se recuperar de uma grave lesão. Mesmo assim, entrou para a história do clube ao marcar o gol do título da Libertadores, justamente contra o Atlético-MG.