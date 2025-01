Yarlen comemora gol marcado pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Yarlen comemora gol marcado pelo Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Publicado 13/01/2025 19:01

Rio - O Botafogo deve fazer mudanças no time titular para enfrentar a Portuguesa, nesta terça-feira (14), no Estádio Nilton Santos, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. De acordo com o "ge", o garoto Yarlen, de 18 anos, tem chances de começar jogando.

O jovem entrou em campo no intervalo do jogo de estreia, contra o Maricá, quando o Glorioso foi derrotado por 2 a 1. Apesar do resultado, sua atuação agradou, principalmente por conta das jogadas criadas pelo lado direito.

A provável escalação do Botafogo para a partida tem Raul; Kauê Leonardo, Kawan, Serafim, Lucyo; Newton, Kauê, Patrick de Paula; Yarlen (Carlos Alberto), Matheus Nascimento, Vitinho.



A tendência é que o Botafogo continue escalando time alternativo pelo menos até a quinta rodada. O elenco principal só se reapresentará para pré-temporada nesta terça-feira (14).