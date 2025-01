Botafogo avançou de fase na Copinha e irá enfrentar a Ponte Preta - Henrique Lima/Botafogo

Publicado 12/01/2025 21:36 | Atualizado 12/01/2025 21:37

São Paulo - Com gol marcado aos 46 minutos do segundo tempo, o Botafogo venceu o Iape, do Maranhão, por 2 a 1 neste domingo (12), na sede de Votuporanga, e se classificou para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O próximo adversário será a Ponte Preta.

O Botafogo abriu o placar com Caio Valle no primeiro tempo, levou o empate logo no começo da etapa final e conquistou a classificação nos acréscimos com gol do centroavante Weliton.

Esta foi a quarta vitória do Glorioso na Copinha, que, mesmo utilizando jogadores da categoria sub-17 por conta da presença do sub-20 no Campeonato Carioca, mantém o 100% de aproveitamento.

A Ponte Preta chega com as mesmas condições para o duelo da terceira fase. A Macaca, líder do Grupo 2, eliminou o Votuporanguense (segundo colocado do Grupo 1, do Botafogo) com vitória por 2 a 0.