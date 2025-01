Marlon Gomes tem o perfil desejado pela holding de John Textor - Mohamed Bissar/CBF

Publicado 12/01/2025 10:56

considerada difícil. Rio - O Shakhtar Donetsk recusou uma proposta do Botafogo de 10 milhões de euros (cerca de R$ 62,2 milhões, na cotação atual) por Marlon Gomes. Os clubes seguem em negociações, de acordo com o 'ge'. Porém, ela é

Isso porque os ucranianos não desejam o vender por menos de 15 milhões de euros (R$ 93 milhões), já que para tirar ele do Vasco, em 2024, desembolsaram 16 milhões de euros (R$ 85 milhões na cotação da época). O Glorioso, por sua vez, fez oferta após sinal positivo do jogador e já acertou bases salariais com Marlon.

Mesmo estando feliz no Shakhtar, o meia vê com bons olhos um possível retorno ao Brasil e ao Rio, tanto profissional quanto pessoalmente. Ele tem o perfil que agrada à holding de John Textor: é jovem e tem potencial para entregar resultados dentro de campo, com uma possível volta à Europa no futuro.