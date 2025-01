Jeffinho antecipou o retorno das férias no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 12/01/2025 16:01

técnico Carlos Leiria admitiu a possibilidade de utilizá-lo por alguns minutos, mas a comissão técnica trata com cautela a estreia do atacante em 2025, e vai avaliá-lo ainda. Jeffinho pode ser a novidade do Botafogo na segunda rodada do Campeonato Carioca , terça-feira (14), contra a Portuguesa. Omas a comissão técnica trata com cautela a estreia do atacante em 2025, e vai avaliá-lo ainda.

Há a preocupação de que o jogador sofra com dores ou até sinta uma nova lesão muscular. Afinal, está praticamente desde maio sem jogar. No período, só atuou por 24 minutos em 21 de novembro, no 0 a 0 com o Atlético-MG, pelo Brasileirão.



Recuperado de lesão na coxa direita e de uma complicação por causa de uma infecção na região, Jeffinho ficou seis meses sem jogar. Além disso, durante a recuperação, perdeu massa muscular, o que requer um trabalho específico para recuperar.



se apresentou no dia 6, enquanto o restante do elenco principal inicia os treinos na terça-feira. Se ainda apresentar incômodo ou algum risco de lesão, a estreia será adiada.

Para acelerar a preparação para 2025, ele antecipou o retorno para a pré-temporada . Se ainda apresentar incômodo ou algum risco de lesão, a estreia será adiada.

"Jeffinho está passando por um período de recondicionamento físico. Então, talvez esteja à disposição para o próximo jogo, mas com uma minutagem reduzida. Acredito que para a terceira rodada já esteja, de fato, à disposição da equipe", explicou Carlos Leiria.