Léo Linck em treino do Athletico-PR - José Tramontin/Athletico

Léo Linck em treino do Athletico-PRJosé Tramontin/Athletico

Publicado 12/01/2025 17:25

Rio - O Botafogo avançou nos últimos dias e encaminhou a contratação do goleiro Léo Linck, do Athletico-PR. A diretoria da SAF enviou uma nova oferta ao clube paranaense pela chegada do jovem de 23 anos, e, após duas recusas, recebeu sinal verde. As partes estão nos últimos detalhes para oficializarem a transferência.

Léo Linck chegaria ao Botafogo para ser reserva imediato de John, no lugar do paraguaio Gatito Fernández, que acertou com o Cerro Porteño para 2025. De acordo com o "ge", o vínculo será de quatro anos.

Nas últimas conversas, a diretoria do Furacão pediu aumento de cerca de R$ 3 milhões em relação às primeiras ofertas. O goleiro já havia dado o "ok" para a transferência.

Revelado pelo Athletico, Léo Linck disputou 26 partidas na última temporada. O Botafogo, ainda lento no mercado e cauteloso pela reformulação do elenco, também tem acordo encaminhado com Jair Cunha, zagueiro do Santos.