Botafogo tenta a contratação de Bitello, do Dínamo MoscouDivulgação / Dínamo Moscou

Publicado 13/01/2025 15:35

Alvo do Botafogo para 2025, Bitello não se reapresentou junto ao elenco do Dínamo Moscou nesta segunda-feira (13), na Rússia. No Brasil desde dezembro, o meia-atacante preferiu permanecer no Brasil enquanto a negociação com o Alvinegro está em andamento. O Glorioso e o staff do jogador mantêm conversas para conseguir a liberação junto ao clube russo.

O Botafogo prepara uma nova proposta por Bitello, segundo informou o "ge", já que o Dínamo recusou as duas primeiras ofertas . O jogo duro do clube de Moscou é mais um motivo para o brasileiro não se apresentar.

Ainda em 2023, quando deixou o Grêmio para se transferir para a Rússia, havia preocupação sobre a guerra que acontecia no país. Com isso, foi feito um acordo em que o Dínamo seria flexível para uma transferência do jogador caso o conflito não cessasse ou não mostrasse sinais de melhora.

Bitello tem contrato com o clube russo até 2028. Apesar de sua vontade de retornar ao Brasil, a contratação é considerada difícil pela importância do atleta ao Dínamo. Ele é camisa 10 e titular do time.