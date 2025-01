Bitello é alvo do Botafogo nesta janela de transferências - Divulgação/Instagram @fcdynamo

Bitello é alvo do Botafogo nesta janela de transferênciasDivulgação/Instagram @fcdynamo

Publicado 04/01/2025 19:50

Rio - O Dínamo Moscou rejeitou a segunda oferta do Botafogo por Bitello. O Glorioso ofereceu 13 milhões de euros (R$ 82,3 milhões na cotação atual) pelo meia-atacante, de 24 anos, mas o clube russo recusou.

Apesar da negativa, o Alvinegro ainda não desistiu do negócio. O Botafogo conta com o desejo de Bitello, e as partes conversam para fazer uma nova investida que atraia o Dínamo, como informou o "ge".

Recentemente, o Dínamo Moscou negou uma oferta de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 77 milhões) de outro clube brasileiro. O Botafogo sabe que precisará investir mais do que isso para contar com Bitello, que deseja sair da Rússia pelo clima de guerra instaurado no país.

O meia-atacante chegou ao Dínamo em setembro de 2023. De lá para cá, soma 47 jogos, 11 gols marcados e dez assistências distribuídas com a camisa do time russo.