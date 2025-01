Alexander Barboza com a taça do Brasileiro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 04/01/2025 14:20

Rio - O zagueiro Alexander Barboza, de 29 anos, entrou na mira dos dois principais clubes de Sevilla: a equipe que tem como título o nome da cidade espanhola e também o Real Betis. O Botafogo, no entanto, ainda não recebeu nenhuma proposta pelo argentino. As informações são do portal "UOL".

Eleito o melhor zagueiro da Libertadores, o defensor está valorizado. Outros clubes do futebol europeu também estão interessados em Barboza e uma proposta poderá chegar ao Alvinegro nos próximos dias.

Alexander Barboza foi contratado pelo Botafogo no começo da temporada após passagem pelo Libertad. Ele tem contrato até o fim de 2026. O Alvinegro não desembolsou nenhuma quantia em sua contratação.

Revelado pelo River Plate, Barboza passou por Atlético Rafaela e Defensa y Justicia, antes de atuar no futebol paraguaio. Campeão da Libertadores e do Brasileiro, ele atou em 51 partidas e fez um gol pelo Alvinegro.