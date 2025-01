Jeffinho em treino do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Jeffinho em treino do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 03/01/2025 22:20 | Atualizado 03/01/2025 22:26

Rio - Jeffinho vai fazer parte do grupo do Botafogo que disputará as cinco primeiras rodadas do Campeonato Carioca. O atacante já foi comunicado para se reapresentar na próxima terça-feira (7). A informação foi dada primeiro pelo jornalista Venê Casagrande.

O jogador defendeu o Glorioso em 2024 por empréstimo junto ao Lyon (FRA). Já no fim de dezembro, o Botafogo acertou a compra de Jeffinho. A SAF vai pagar R$ 33,9 milhões pela contratação, e o clube francês terá direito a 30% do valor em cima de uma transferência futura do atleta.

O grupo que disputará as cinco primeiras rodadas do Estadual se reapresentou na última quinta-feira (2), no CT Lonier . A equipe está sob o comando do técnico Carlos Leiria, do sub-20.

O elenco conta com jogadores do sub-20 e do sub-23 e atletas que voltaram de empréstimo, como Patrick de Paula, Newton e Valentín Adamo. Além disso, reservas no ano passado, como o goleiro Raul e o atacante Carlos Alberto, também se reapresentaram.

O Alvinegro estreia no Estadual no dia 11 de janeiro (sábado), às 16h, contra o Maricá no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela primeira rodada da Taça Guanabara.

A reapresentação do elenco principal do Glorioso está marcada para o dia 14 de janeiro (terça-feira), também no Lonier. A estreia do grupo na temporada deve acontecer no clássico com o Fluminense, válido pela sexta rodada do Carioca.