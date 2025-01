Parte dos jogadores do Botafogo que se reapresentaram - Divulgação/Botafogo

Publicado 02/01/2025 15:57

Rio - Sem contar com os principais jogadores, o elenco do Botafogo se reapresentou nesta quinta-feira (2), no CT Lonier, para iniciar a pré-temporada. O grupo, que disputará as cinco primeiras rodadas do Campeonato Carioca, está sob o comando do técnico do time sub-20, Carlos Leiria.

A equipe conta com jogadores do sub-20 e do sub-23 e atletas que voltaram de empréstimo. Além disso, reservas no ano passado, como o goleiro Raul e o atacante Carlos Alberto, também se reapresentaram.

O Alvinegro estreia no Estadual contra o Maricá, no Estádio Nilton Santos. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) ainda vai definir se a partida acontecerá em 11 ou 12 de janeiro.

A reapresentação do elenco principal do Glorioso está marcada para o dia 14 de janeiro (terça-feira), também no Lonier. A estreia do grupo na temporada deve acontecer no clássico com o Fluminense, válido pela sexta rodada do Carioca.