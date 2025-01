Artur Jorge deve rescindir com o Botafogo rumo ao futebol do Catar - AFP

Publicado 02/01/2025 15:18

Rio - O Botafogo encaminhou acordo pela rescisão de contrato com o técnico Artur Jorge, próximo de ser ser anunciado pelo Al-Rayyan, do Catar. Após semanas de conversas e entendimento do fim do ciclo, as partes fecharam modelo de negócio para compensar parte financeira. A informação é da "ESPN".

A multa rescisória pelo restante do vínculo, de 3 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões), seria compensada com a premiação que o técnico português teria direito a receber.

Com isso, o Al-Rayyan deve receber sinal verde pela conclusão da chegada do técnico em breve. Artur Jorge e Botafogo viveram momentos complicados na relação no fim de 2024, com entrevistas concedidas pelo português que irritaram a cúpula da SAF - que, por sua vez, não se surpreendeu com a decisão pela saída do Brasil.

Artur Jorge fez história comandando o Botafogo em 2024. Contratado em abril, o treinador conquistou os títulos da Libertadores (inédita) e o tricampeonato brasileiro, quebrando o jejum de 29 anos do clube.