Luiz Henrique e Thiago Almada foram peças fundamentais no 2024 mágico do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 02/01/2025 14:48

Rio - A chegada de Luiz Henrique e Thiago Almada ao Lyon foi assunto na coletiva do técnico Pierre Sage nesta quinta-feira (2). O comandante, porém, preferiu se esquivar ao ser questionado sobre a posição do clube francês em relação a dupla campeã da Libertadores e do Brasileirão pelo Botafogo em 2024.