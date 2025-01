Luiz Henrique está deixando o Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Luiz Henrique está deixando o BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 01/01/2025 14:50

Rio - A decisão de Luiz Henrique de deixar o Botafogo para atuar no Lyon teve a ver com as negativas que John Textor teve em relação a propostas do exterior. Após se destacar na temporada de 2025, o atacante, de 23 anos, vê com bons olhos um retorno ao futebol europeu. As informações são do portal "GE".

O empresário norte-americano considerou as ofertas muito baixas e não abriu negociação. Apesar disso, existe a possibilidade de Luiz Henrique ser negociado e não atuar pelo Lyon, indo para outro clube do futebol do Velho Continente.

Além de garantir a ida para o futebol europeu em 2025, a sinalização de que irá defender o Lyon pode fazer com que novas propostas cheguem a Textor. Essa é a opinião do staff de Luiz Henrique.

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique já teve uma experiência no futebol europeu. Ele atuou pelo Real Betis, de julho de 2022 até janeiro de 2024. O Botafogo desembolsou algo em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões na cotação da época) pela sua contratação.

Neste ano, Luiz Henrique entrou em campo em 65 partidas, marcou 14 gols e deu sete assistências. Destaque no Botafogo, ele conquistou a Libertadores e o Brasileiro. Suas boas atuações fizeram com que fosse convocado para defender a seleção brasileiras nas Eliminatórias.