André Jardine é treinador e multicampeão pelo América, do México - Divulgação / Liga BBVA MX

André Jardine é treinador e multicampeão pelo América, do MéxicoDivulgação / Liga BBVA MX

Publicado 01/01/2025 11:50

Leia mais: Luiz Henrique decide deixar o Botafogo e vai jogar pelo Lyon, da França



O empresário norte-americano gostou da conversa, mas ainda falará com outros candidatos antes de formalizar uma proposta oficial, segundo o site 'ge'.



André Jardine, que não pretendia deixar o clube mexicano, deu retorno positivo depois da apresentação do projeto do Glorioso. O comandante brasileiro está no país desde meados de 2023 e, de lá para cá, conquistou seis títulos. O empresário norte-americano gostou da conversa, mas ainda falará com outros candidatos antes de formalizar uma proposta oficial, segundo o site 'ge'.André Jardine, que não pretendia deixar o clube mexicano, deu retorno positivo depois da apresentação do projeto do Glorioso. O comandante brasileiro está no país desde meados de 2023 e, de lá para cá, conquistou seis títulos.