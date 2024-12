Artur Jorge foi campeão da Libertadores e do Brasileirão como técnico do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Artur Jorge foi campeão da Libertadores e do Brasileirão como técnico do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 31/12/2024 12:38

não confirmou a despedida ao

Artur Jorge tem acerto com o Al-Rayyan, do Catar, mas como ainda depende do pagamento da multa rescisória,ao Botafogo . Em entrevista ao site português 'Mais Futebol', o técnico revelou ter conversado recentemente com alguns jogadores sobre o seu futuro.

"Ainda ontem (segunda, dia 30) tive conversas com alguns dos meus jogadores. Temos uma relação ótima, de grande proximidade e estima. Também me preocupo com o futuro deles. Por uma questão de amizade, é natural que eles se preocupem com o meu", afirmou.



"A definição sobre o meu futuro está no ponto em que estava quando saí do Brasil".



o Botafogo já procura por um novo treinador e



Já a busca de Artur Jorge por um novo clube começou bem antes. Ele contou que conversou com outros clubes durante a reta final da temporada, inclusive tendo recebido propostas do futebol brasileiro. Apesar do discurso, John Textor confirmou que haverá entrevistas com possíveis substitutos ainda nesta semana.

"Valorização que deve ser reconhecida. Tivemos algumas abordagens, não só na parte final do campeonato. A partir mais ou menos da semifinal contra o Peñarol, começamos alguns contatos sobre possibilidades, equipes que possam demonstrar curiosidade sobre a minha posição. Tivemos equipes brasileiras, portuguesas e do Oriente Médio", explicou.



O treinador ainda avisou que não pretende voltar a trabalhar em Portugal neste momento e definiu os clubes nos quais gostaria de comandar em seu país.



"Não é minha prioridade. Voltar a Portugal seria apenas para Benfica, Porto ou Sporting", disse.