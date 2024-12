Luan Cândido em ação pelo Red Bull Bragantino - Reprodução / Red Bull Bragantino

Publicado 30/12/2024 14:50

Rio - O Botafogo tem interesse na contratação de Luan Cândido, lateral-esquerdo do Red Bull Bragantino. A negociação é por um empréstimo com opção de compra. Volante do Glorioso, Danilo Barbosa, que tem vínculo até meados de 2025, seria envolvido nas tratativas.

A ideia do Alvinegro é usar o valor do meio-campista para abatimento no negócio pelo defensor, segundo o jornalista Thiago Franklin. O jogador do Massa Bruta disputou 53 partidas neste ano e entrou na mira do clube carioca após as saídas de Marçal, que não renovou contrato , e Hugo, reforço do Vitória

Apesar de ser reserva, Danilo Barbosa foi bastante utilizado ao longo da temporada. Ao todo, esteve em campo em 47 jogos, sendo titular em 29 deles, com três gols marcados e uma assistência.

O volante chegou ao Glorioso no início do processo de reformulação promovido pela SAF, na segunda janela de transferências de 2022. Agora, pode deixar o clube após levantar os troféus da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro.