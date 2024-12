John Textor em jogo do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 29/12/2024 21:50

Rio - Campeão do Brasileiro e da Libertadores, o Botafogo atraiu olhares da imprensa internacional para o seu momento em 2024. Porém, o seu futuro tem preocupado o jornal espanhol "Sport". As saídas de alguns jogadores do elenco e a possível ida de Artur Jorge para o futebol do Catar fizeram a publicação falar em "crise total" para a próxima temporada.

"A alegria com a conquista da Libertadores durou muito pouco. A equipe carioca se prepara para um novo futuro com muitas dúvidas que devem aparecer frente a numerosas saídas, entre elas a de seu treinador", disse uma matéria publicada na edição digital do jornal espanhol.

Após conquistar os principais títulos do Brasil e da América do Sul em 2024, o Botafogo anunciou a saída de oitos jogadores: Óscar Romero, Gatito Fernández, Pablo, Adryelson, Marçal, Tchê Tchê, Eduardo e Thiago Almada. A exceção do meia argentino, os outros jogadores eram reservas.

Artur Jorge está bem perto de oficializar sua saída do comando do Botafogo. Além disso, o Alvinegro tem propostas por Luiz Henrique e Jefferson Savarinos, peças fundamentais no atual elenco.