Eduardo não vai mais atuar pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 29/12/2024 10:20

Rio - O Botafogo oficializou a saída de Eduardo. Em comunicado nas redes sociais, o Alvinegro exaltou a trajetória do meia e destacou a sua importância dentro e fora dos gramados. O jogador, de 35 anos, tem contrato até o dia 31 de dezembro e não estava nos planos para 2025.

"Referência técnica dentro de campo e pilar fundamental da Família Botafogo, Eduardo se dedicou ao Fogão e representou a gloriosa camisa com muito amor e comprometimento (...) Além dos gols, Edu também somou diversas assistências, sendo peça chave em sua trajetória no clube", publicou.

Eduardo foi contratado em 2022. O jogador foi um dos nomes da reconstrução e teve uma temporada de destaque em 2023, quando o Botafogo brigou pelo título do Brasileirão. Ao todo, o meia disputou 97 jogos, marcou 23 gols e contribuiu com 12 assistências.

Em 2024, Eduardo sofreu com lesões e perdeu espaço no time com as novas contratações. Mesmo assim, atuou em 35 partidas, fez oito gols e quatro assistências, além de fazer parte da campanha dos títulos do Brasileirão e Libertadores. Ele atuou por 56 minutos contra o Pachuca, do México, no Intercontinental.

Eduardo é o sétimo jogador a deixar o Botafogo no fim de 2024. O Alvinegro também liberou o zagueiro Pablo, o lateral-esquerdo Marçal e o meia Tchê Tchê, além de negociar o zagueiro Adryelson e o meia Thiago Almada com o Lyon, da França, e o goleiro Gatito Fernández com o Cerro Porteño, do Paraguai.