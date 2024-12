Marlon Freitas é um dos destaques do Botafogo nesta temporada - Vítor Silva / Botafogo

Rio - O futuro do técnico Artur Jorge é um dos principais assuntos nos bastidores do Botafogo. Convidado para a 20ª edição do Jogo das Estrelas , o volante alvinegro Marlon Freitas entrou em campo no segundo tempo e fez um dos gols da partida. O capitão admitiu que desconhece a saída do treinador e torce pela permanência em 2025.

"Não sei se confirmou ainda, estou por fora. Espero que ele fique, mas se for bom para ele e para o clube, desejo muitas coisas boas para ele. É um cara que admiro muito, me ajudou muito e ajudou o Botafogo. O nome dele está na história. Vamos ver o que vai acontecer. A diretoria está trabalhando. Se for da vontade do Artur e do clube continuar, eu vou ficar muito feliz. Espero que tenha um final feliz", disse.

DIA. John Textor acredita que o valor investido no técnico foi bem alto. Artur Jorge avançou em negociações com o Al-Rayyan, do Catar, e tem a saída encaminhada . O Botafogo aguarda o pagamento da multa rescisória, que gira em torno de R$ 13 milhões. A postura do treinador desagradou a alta cúpula da SAF, e uma reunião visando aumento salarial foi descartada, conforme apurou o. John Textor acredita que o valor investido no técnico foi bem alto.

Durante a madrugada, o dono da SAF alvinegra fez uma postagem nas redes sociais valorizando os funcionários do clube com a legenda "os principais jogadores estão voltando para 2025". Artur Jorge não aparece em nenhuma das fotos.