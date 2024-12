Gatito Fernández é o estrangeiro com mais partidas na história do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 28/12/2024 13:55

Rio - Ídolo, Gatito Fernández se despediu oficialmente do Botafogo nas redes sociais neste sábado (28). O goleiro retornará ao Cerro Porteño, do Paraguai , clube que o revelou para o futebol. Ele vestiu a camisa do Glorioso por mais de sete anos.

O arqueiro publicou um vídeo e, na legenda, escreveu: "Chegou o momento de me despedir desse clube que mudou a minha vida. Foram sete anos de muita luta, momentos difíceis que me ensinaram a ser mais forte e conquistas que ficarão para sempre no meu coração. O Botafogo é uma família que me acolheu e me fez viver os maiores sonhos da minha carreira".

"Agradeço aos companheiros e funcionários que fizeram parte dessa jornada e, principalmente, a essa torcida incrível que nunca deixou de acreditar. Para sempre vou levar comigo a estrela solitária no peito e na alma. Obrigado por tudo, Botafogo!", completou.

Gatito Fernández somou 218 jogos disputados pelo Botafogo e é o estrangeiro com mais partidas na história do clube. No Rio desde 2017, ele conquistou um Campeonato Carioca, um Brasileirão e uma Libertadores da América.