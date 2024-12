No período em que defendeu o Botafogo, Gatito virou ídolo do clube - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 25/12/2024 09:36 | Atualizado 25/12/2024 12:36

Rio - Gatito Fernández foi anunciado, na madrugada desta quarta-feira (25), como novo reforço do Cerro Porteño. O goleiro, de 36 anos, deixa o Botafogo após oito anos para retornar ao clube que o revelou para o futebol.

Com contrato encerrando no dia 31, o Glorioso havia manifestado interesse em estender o vínculo do jogador. Mesmo sendo reserva, ele era considerado uma peça importante para o grupo e um bom substituto para os jogos em que John não poderia atuar.



Nas primeiras temporadas pelo Botafogo, Gatito foi titular absoluto da posição e teve excelente participação, se tornando um dos atletas mais queridos da história recente do Alvinegro. Porém, ele enfrentou lesões graves nos anos de 2020 e 2021, quando quase não jogou.

Em 2022 foi titular, mas a partir de 2023 passou a ser reserva no Botafogo. Na atual temporada, o goleiro, que é o jogador estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa do Glorioso, entrou em campo em 22 partidas e também voltou a ser convocado para a seleção paraguaia desde a contratação do técnico Gustavo Alfaro.

O paraguaio deixa o clube carioca com os títulos da Libertadores e do Brasileirão deste ano, além do Campeonato Carioca, em 2018, e a Série B, em 2021, na bagagem.