O Eterno Glorioso será o espaço de experiência imersiva do Botafogo sobre 2024 - Divulgação/Botafogo

Publicado 24/12/2024 14:50

Rio - O Botafogo abrirá o novo museu na sede de General Severiano aos torcedores para uma experiência imersiva sobre a mágica temporada de 2024, marcada pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão, além de contar a história do clube. O local será aberto a partir do próximo sábado (28) e ficará livre para visitação até o dia 30 de janeiro.

A missão da diretoria alvinegra é fazer com que os torcedores tenham uma experiência em 360º e imagens em 8k e som de cinema dos personagens envolvidos. O espaço terá à disposição um serviço de fotos com as taças originais conquistadas no ano.

A exibição acontece em paralelo à implementação do Museu Botafogo, cuja inauguração está prevista para o segundo semestre de 2025. O futuro museu terá 900m² e ocupará o primeiro andar do casarão histórico de General Severiano.

Os ingressos para a mostra imersiva "O Eterno Glorioso" custam a partir de R$ 20.