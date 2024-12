Artur Jorge durante a partida entre Botafogo e Pachuca - Mahmud Hams / AFP

Publicado 23/12/2024 08:40 | Atualizado 23/12/2024 09:07

Rio - Ainda sem saber se irá comandar o Botafogo em 2025, Artur Jorge garantiu que está avaliando seu futuro. Em entrevista à 'TSF Rádio Notícias', de Portugal, o treinador também declarou o que espera para a próxima temporada.

"Nesta altura sim (está tudo em aberto), estou avaliando onde será meu próximo ano de 2025. Nesta altura, e depois de sair de Portugal, da minha zona de conforto, não é para mim problema onde quer que seja. É uma questão de projeto, que possa olhar para ele e identificar-me, saber que serei feliz e ter possibilidade de competir e lutar por títulos, disse Artur Jorge.

"No próximo ano, o que se pretende é um ano de continuidade do que tem sido uma evolução, continuar a ter sucesso, a ter projetos e possibilidades de competir por títulos. É essa a minha grande ambição para 2025 do ponto de vista profissional", completou.

Apesar da indefinição, o português, que levou o Botafogo aos títulos históricos da Libertadores e do Brasileirão, vê esta temporada como a melhor de sua carreira.

"2024 foi um ano muito especial. Tive oportunidade de poder competir ao mais alto nível na Champions e Copa Libertadores. Foi muito gratificante também tendo em conta o risco que me propus a correr, já que saí da zona de conforto em que estava no Braga para abraçar um projeto longe, no Brasil, no Botafogo, projeto que correu extraordinariamente muito bem, onde fui feliz, tive o melhor ano da minha carreira e onde consegui títulos importantes para somar a uma aventura que correu em tudo muito bem", declarou.

Entenda a novela

Nos últimos dias, Artur Jorge concedeu entrevistas citando ofertas de clubes árabes - o que precisa passar pelo Botafogo, tendo em vista mais uma temporada de vínculo entre as partes. O treinador chegou a falar que são "muito tentadoras" , ainda que deixando seu futuro em aberto.

A fala acabou gerando um pronunciamento do Glorioso, reafirmando seu vínculo com o português até o fim de 2025, que não deu aval para contatos de outros clubes ao término da temporada e sequer recebeu solicitações.