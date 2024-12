Artur Jorge conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América pelo Botafogo em 2024 - Renan Areias / Agência O Dia

Artur Jorge conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América pelo Botafogo em 2024Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 15/12/2024 14:30 | Atualizado 15/12/2024 14:47

Técnico do Botafogo , Artur Jorge comentou as propostas recebidas do futebol saudita. Valorizado, o comandante não falou especificamente sobre o Al-Rayyan, clube que tenta sua contratação , mas admitiu que os valores oferecidos pelo mundo árabe o balançam.

Leia mais: Técnico do PSG brinca sobre previsão de jogo contra o Botafogo

"Tenho tudo em aberto. As propostas que existem, principalmente do mundo árabe, são muito tentadoras do ponto de vista financeiro, mas surgiram ainda antes do Peñarol (semifinal da Libertadores)", declarou o treinador ao jornal português 'A Bola'.

"Nunca me debrucei sobre elas, porque queria ganhar títulos e tinha um foco muito grande na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Temos de pensar e ver como vamos decidir o futuro", disse.

Artur Jorge desembarcou em Portugal e ainda não conversou com John Textor , dono da SAF alvinegra, sobre uma possível renovação e valorização salarial. "Venho para desfrutar da família e estar em casa para descansar após um ano superintenso. Depois, vamos entender o que será o início de janeiro para o arranque de uma nova temporada, onde quer que esteja", afirmou.

Leia mais: Botafogo está próximo de acerto com novo patrocinador máster

Em 2024, o técnico comandou o Botafogo rumo ao título inédito da Libertadores e ao tricampeonato brasileiro. No total, acumulou 31 vitórias, 15 empates e nove derrotas durante a temporada.