Parimatch ficou estampada na camisa do Botafogo por dois anosVítor Silva / Botafogo

Publicado 15/12/2024 12:40

Rio - Após a saída da Parimatch, o Botafogo está próximo de acertar com um novo patrocinador máster. O vínculo terá duração de três anos e também será uma casa de apostas, segundo informações do jornalista Thiago Franklin.

A antiga empresa patrocinou o Glorioso durante dois anos e estampou o uniforme alvinegro nos títulos da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro.O investimento da Parimatch foi de R$ 55 milhões ao longo de 2023 e 2024. Até então, o maior da história do clube.

O último jogo do Botafogo com o patrocínio da empresa europeia foi contra o Pachuca, do México, pela Copa Intercontinental. Na ocasião, o time comandado por Artur Jorge perdeu por 3 a 0 e foi eliminado do torneio