Lucas Halter, do Botafogo, em ação no clássico contra o VascoVítor Silva/Botafogo

Publicado 21/12/2024 12:39 | Atualizado 21/12/2024 12:47

O Vitória oficializou uma proposta de empréstimo pelo zagueiro Lucas Halter, nos últimos dias, e agora aguarda um retorno do Botafogo. A informação foi dada primeiramente pelo "ge".

Anteriormente, o presidente do Vitória, Fábio Mota, confirmou que conversas envolvendo o jogador já aconteciam e deu a contratação como "muito próxima". Anteriormente, o presidente do Vitória, Fábio Mota, confirmou que conversas envolvendo o jogador já aconteciam e deu a contratação como "muito próxima".

Lucas Halter foi revelado pelas categorias de base do Athletico-PR, e acumulou convocações para as seleções brasileiras sub-17 e olímpica. Após se destacar no Brasileirão de 2023 pelo Goiás, onde atuou em 54 partidas e marcou seis gols, foi adquirido pelo Glorioso.

Em 2024, o defensor jogou 39 partidas, marcou dois gols e distribuiu uma assistência com a camisa alvinegra. Porém, com Barboza, Bastos e Adryelson em alta, ele não teve muitas chances no time titular da equipe carioca, onde possui vínculo até o final de 2027.