Mosaico da torcida do Botafogo antes do jogo contra o Peñarol na LibertadoresVítor Silva/Botafogo

Publicado 20/12/2024 22:13

Rio - Após escrever em tempo real tudo o que aconteceu no ano passado e publicar apenas em versão digital o livro "Do céu ao inferno - o inacreditável ano de 2023 do Botafogo", Aline Bordalo sentiu que a história poderia terminar de outra forma em 2024. A partir dos jogos da pré-Libertadores, a jornalista botafoguense começou a colocar mais uma vez no papel tudo o que se passava antes, durante e depois de cada partida.



Frequentadora do Estádio Nilton Santos, ela registrou as imagens, entrevistou os torcedores e publicou as reportagens no seu canal do YouTube, Botafogo Nela. Ao mesmo tempo, descreveu as emoções, transcreveu as coletivas e relatou toda a atmosfera que cercava os torcedores. A saga até o título da Libertadores resultou no livro "2024 - o ano do ressurgimento".



"Como eu estava fazendo em tempo real, fui colocando as informações do momento, como jornalista, e também minhas emoções, como torcedora. Quando escrevi o capítulo que antecede a final da Libertadores, por exemplo, eu não sabia o que iria acontecer. Por isso o leitor vai reviver cada sentimento - ansiedade, dúvida, incerteza - até chegar ao êxtase completo com a conquista do título inédito da Libertadores e do tricampeonato brasileiro", explicou Aline, que também é autora de "Maurício 1989 - o Escolhido".



Para ilustrar, o livro traz fotos feitas pela própria Aline, além de reportagens, ficha técnica de todas as partidas e curiosidades. Torcedores famosos, como Maurício Meirelles e Marcelo Adnet, foram convidados para relatar as emoções que viveram na decisão da Libertadores.

O prefácio ficou por conta do jornalista Bruno Cantarelli, que ganhou destaque pelas emoções em que narra cada gol. O livro está à venda pela editora Livros Ilimitados, em formato de crowdfounding, onde o leitor adquire o seu exemplar antes dele ser publicado, por um valor menor e com direito a outras recompensas, como uma camisa exclusiva da "Use 1904" e a oportunidade de ter sua própria história registrada no último capítulo.