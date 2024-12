João Paulo Magalhães (camisa listrada) ao lado de John Textor - Reprodução/Redes sociais

Publicado 20/12/2024 08:59

Rio - Empresário dono da SAF do Botafogo, John Textor parabenizou João Paulo Magalhães após a vitória nas eleições para presidente da parte social do clube na última quinta-feira (19). O ex-gestor do Boavista comandará o Alvinegro de 2025 a 2028 e será peça importante no relacionamento com o futebol, assim como é Durcesio Mello, atual mandatário, que o apoio no pleito desde ano.

"Parabéns, João Paulo! Agora é parte de uma orgulhosa e gloriosa tradição de liderança… o Passado, Presente e Futuro do nosso amado Botafogo. Sei que está à altura do desafio! Vamos continuar buscando taças juntos", escreveu Textor.

João Paulo ficará à frente do clube associativo, sem quaisquer poderes de decisão no futebol, e tocará a área social e dos esportes olímpicos do Glorioso. Ele recebeu 573 votos e derrotou a chapa de Vinicius Assumpção, vice-presidente com Durcesio, que teve 399.

Presidente responsável por vender o futebol do Botafogo a John Textor, Durcesio Mello continuará com uma cadeira no Conselho de Administração da SAF até maio de 2026. João Paulo, por sua vez, avisou que ele seguirá sendo o interlocutor nas relações.