Artur Jorge orienta o Botafogo em jogo da Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Artur Jorge orienta o Botafogo em jogo da LibertadoresVítor Silva/Botafogo

Publicado 18/12/2024 16:09

Rio - Artur Jorge presenteou o presidente da república de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, com uma camisa do Botafogo . O Alvinegro registrou nas redes sociais, nesta quarta-feira, 18, uma foto do momento da entrega.

De acordo com o Diário Oficial da República de Portugal, a honraria é dada a "quem houver prestado: a) Serviços relevantes a Portugal, no País e no estrangeiro; b) Serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores". Com o Botafogo, Artur Jorge foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Entretanto, apesar das conquistas, a permanência do treinador ainda não é certa. No início da semana, ele revelou que já recebeu propostas para deixar o clube . Já na última terça-feira (17), o português afirmou que seu futuro é o Botafogo.