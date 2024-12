Artur Jorge e sua comissão técnica - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 17/12/2024 20:21

Rio - Em meio às incertezas sobre a temporada 2025, Artur Jorge afirmou que seu futuro é o Botafogo . Ele deu a declaração nesta quinta-feira (17), na cerimônia em que o presidente de Portugal, Marcelo Duarte Rebelo, o condecorou com a Ordem do Infante Dom Henrique pelos feitos com o Alvinegro.

"Este projeto superou todas as minhas expectativas. Fui para um campeonato extremamente competitivo, que exige muito do trabalho que temos de ter enquanto treinador, do ponto de vista da equipa, de jogos, do número de competições. Futuro? O meu futuro é Botafogo. Tenho contrato. O que posso dizer ao dia de hoje é que continuo a ser o treinador do Botafogo", disse.

Artur Jorge tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025, mas sua permanência não é certa. O treinador já revelou que recebeu propostas "muito tentadoras do ponto de vista financeiro" de outros clubes.

Nesta terça-feira, porém, ressaltou que o peso do projeto esportivo "pesa muito" para tomar uma decisão sobre seu futuro. Ele ainda revelou que houve uma abordagem de um clube de Portugal.

"Para mim, muito pesa o projeto desportivo. De continuidade, ou de encontrar um projeto que me traga objetivos diferentes ou momentos de superação que me possam desafiar. Estar aqui hoje a ser reconhecido por um país inteiro é um momento ímpar. Mas essa será sempre uma questão a avaliar nos próximos dias. A temporada a janeiro de 2025 (no Brasil) começa rapidamente. Sobre as questões relacionadas com eventuais propostas, tivemos sim uma abordagem de Portugal para perceber qual era o ponto de situação", compartilhou.

O treinador ainda explicou que só pensaria em voltar para Portugal para treinar três clubes: Benfica; Porto; ou Sporting. Estas são as principais equipes do país e disputam a Liga dos Campeões com frequência.

"Tenho ambições que passam eventualmente, como prioridades, poder treinar fora de Portugal. Isto porque, em Portugal, se olharmos para a realidade, treinar FC Porto, Benfica ou Sporting será sempre diferente. Seria, por exemplo, a partir daí que poderia ponderar voltar a Portugal. De outra forma, não", pontuou.

Artur Jorge também se mostrou impressionado com a competitividade do futebol brasileiro. Com muitos elogios, o técnico refletiu sobre a visão europeia do campeonato e diz ter vivido os melhores e mais competitivos momentos quando esteve no Brasil, no comando do Botafogo.

"Partilho da opinião daquilo que é alguma desvalorização do campeonato brasileiro. Preferiria ficar no Brasil a trocar por algumas equipas europeias. A minha paixão implica a competitividade. E nunca senti tanto isso quanto no Brasil. Para mim, é um campeonato com valor imensurável e que contraria, muitas vezes, o nosso pensamento enquanto europeus. Sobre o futuro? O meu futuro é Botafogo, mas tudo pode acontecer. E também não lhe posso dizer se o contato da equipa portuguesa foi da parte do Sporting. Houve contatos de alguns clubes, inclusive do Qatar", explicou.