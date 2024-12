Menino Gui é torcedor-símbolo do Vasco - Matheus Lima / Vasco da Gama

Menino Gui é torcedor-símbolo do VascoMatheus Lima / Vasco da Gama

Publicado 17/12/2024 18:16

Vencedor do prêmio de melhor torcedor do mundo em 2024 do Fifa The Best, o menino Guilherme Gandra não escondeu sua emoção ao descobrir o resultado da votação. Em vídeo publicado nas redes sociais, o amuleto do Vasco não conseguiu segurar suas lágrimas e chorou no colo da mãe, Tayane. Rio -, o menino Guilherme Gandra não escondeu sua emoção ao descobrir o resultado da votação. Em vídeo publicado nas redes sociais,e chorou no colo da mãe, Tayane.

Veja a reação do garoto:

Gui e a família foram convidados para irem à cerimônia de premiação em Doha, no Catar. Porém, como a indicação aconteceu há poucas semanas, não houve tempo hábil para a renovação dos passaportes.

Com apenas 10 anos, Gui luta contra a epidermólise bolhosa, uma doença rara que provoca feridas em sua pele. Em 2023, o garoto viralizou em um vídeo nas redes sociais reencontrando a mãe após passar 16 dias em coma induzido.

Desde então, o jovem passou a frequentar jogos do Vasco e receber o carinho de jogadores e torcedores, se tornando amuleto do clube. Gui tem como grande ídolo Gabriel Pec, ex-atacante do Vasco, com quem construiu uma relação de amizade que dura até os dias de hoje, mesmo com a ida do jogador para o LA Galaxy, dos Estados Unidos.