Philippe Coutinho voltou ao Vasco em 2024 - Matheus Lima/ Vasco

Publicado 17/12/2024 08:30

Rio - O meia Philippe Coutinho, de 32 anos, que retornou ao Vasco no meio da temporada passada, após atuar no exterior por mais de dez anos, viu como positivo o saldo do seu primeiro ano no futebol brasileiro. Apesar de não ter conquistado nenhum título, ele reforçou a evolução dos resultados da equipe carioca em relação aos últimos anos.

"Estou muito feliz, como sempre falei. Estou no Clube que eu amo, onde eu queria estar. Conseguimos chegar na semifinal da Copa do Brasil e por pouco não chegamos na final. Conseguimos a classificação para a Sul-Americana, que é um torneio importante, que fazia tempo que o Vasco não se classificava", disse em entrevista à "Vasco TV".

No entanto, para 2025, o desejo de Philippe Coutinho é que o clube carioca alcance feitos maiores. O apoiador acredita que é possível voltar a conquistar títulos.

"O clube almeja grandes coisas, nós jogadores, também. Teremos tempo para nos prepararmos para fazer um bom campeonato, buscar os nossos objetivos. O Vasco quer brigar por títulos e coisas importantes. E essa é a mentalidade dos jogadores. Eu estou aqui há seis meses e vejo isso nos atletas", projetou.