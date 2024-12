Dmitry Rybolovlev também é dono do Cercle Brugge, da Bélgica - Divulgação / AS Monaco FC

Dmitry Rybolovlev também é dono do Cercle Brugge, da BélgicaDivulgação / AS Monaco FC

Publicado 16/12/2024 19:20

Rio - O russo Dmitry Rybolovlev, dono do Monaco FC, é mais um interessado em comprar a SAF do Vasco . Além dele, o grego Evangelos Marinakis e o italiano Andrea Radrizzani estão no páreo. As informações são do site 'ge'.

O bilionário, que também é dono do Cercle Brugge, da Bélgica, tem o desejo de comprar um clube no Brasil. Thiago Scuro, ex-Red Bull Bragantino e atual CEO do time francês, é o responsável por intermediar a negociação.

Rybolovlev assumiu o controle do Monaco em 2011, quando se tornou proprietário majoritário e presidente, com 66% das ações. Desde então, a equipe foi campeã da segunda divisão local, em 2012/2013, e conquistou o título da elite nacional do país na temporada 2016/2017.

Ele tem um patrimônio líquido relatado de 6,4 bilhões de dólares, o que o classificou em 510º lugar na lista de bilionários da Forbes. Inclusive, já comprou uma mansão de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e tem uma ilha na Grécia, chamada de Skorpios.

Por outro lado, em 2018, foi detido sob acusação de corrupção, tráfico de influências, ativas e passivas e cumplicidade nesses crimes.