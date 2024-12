Renato Gaúcho está livre no mercado desde que deixou o Grêmio - Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Publicado 16/12/2024 23:09

Rio - Na noite desta segunda-feira, 16, a direção do Vasco teve uma reunião com Renato Gaúcho para negociar a contratação do treinador. As conversas foram consideradas positivas, conforme noticiou o "ge". O tema principal do encontro foi o planejamento do Cruz-Maltino para 2025.

O presidente do clube, Pedrinho, o diretor técnico, Felipe, o executivo de futebol, Marcelo Sant'Anna, e o CEO do Vasco, Carlos Amoedo, estiveram presentes na reunião. As partes vão se encontrar novamente nesta terça-feira, 17. A parte financeira estará em pauta.

O técnico de 62 anos tem o perfil desejado pelo presidente do Vasco, que é de conhecer o futebol brasileiro. O Cruz-Maltino descarta trazer um estrangeiro que nunca trabalhou no país, como fez com Álvaro Pacheco.

Caso o negócio seja concretizado, Renato assumirá o Cruz-Maltino pela terceira vez. Ele treinou o time entre 2005 e 2007 e em 2008.