Elenco do Vasco campeão do Campeonato Carioca Sub-20 de 2024 - Divulgação

Elenco do Vasco campeão do Campeonato Carioca Sub-20 de 2024Divulgação

Publicado 16/12/2024 13:12

Rio - O bom desempenho do Vasco na temporada rendeu frutos para a base. Com o salto no ranking da CBF, o Cruz-Maltino vai voltar a disputar as principais competições das categorias de base como o Brasileirão e a Copa do Brasil em 2025.

O Vasco subiu da 22ª posição para a 15ª no ranking da CBF. O Cruz-Maltino ficou dois anos sem disputar as principais competições de base, o que afetou o desenvolvimento dos jovens. O regulamento da entidade prevê que apenas os 20 melhores disputem os torneios nacionais.

Em 2022, o Vasco chegou a pedir para a CBF que a categoria de base tivesse um raking próprio, mas a troca na direção atrasou a negociação. Como não houve mudanças na estrutura, o Cruz-Maltino ficou de fora da Copa do Brasil e Brasileirão sub-20 e sub-17.

Nos últimos anos, o Vasco priorizou os estaduais e dominou o sub-20. Em 2024, utilizou os jogadores do sub-20 no Brasileirão de Aspirantes, que é uma competição sub-23, para dar mais minutagem aos atletas e promover um desafio técnico.

O Vasco foi o clube que mais ganhou posições no ranking da CBF. O Gigante da Colina foi o quinto que mais somou pontos na temporada, atrás de Flamengo, Botafogo, Corinthians e Atlético-MG.