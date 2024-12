Renato Gaúcho somou 28 vitórias em 64 jogos no comando do Grêmio na última temporada - Lucas Uebel / Grêmio

Rio - O Vasco definiu que fará reunião com o técnico Renato Gaúcho nesta segunda-feira (16) em busca de um acerto para a próxima temporada. O Cruz-Maltino está sem treinador desde a saída de Rafael Paiva, em novembro

Plano A da direção de Pedrinho, segundo o site 'ge', o comandante pode selar acordo e treinar o Gigante da Colina pela terceira vez na carreira. Ele esteve à frente do time em outras duas ocasiões, entre 2005 e 2008.Renato Gaúcho está de férias no Rio, o que facilita o avanço das tratativas. A ideia é fechar negócio para poder iniciar o planejamento para 2025.

O técnico de 62 anos tem o perfil desejado pelo presidente do Vasco, que é de conhecer o futebol brasileiro. O Cruz-Maltino descarta trazer um estrangeiro que nunca trabalhou no país, como fez com Álvaro Pacheco.