Vegetti teve papel crucial na boa campanha até a semifinal da Copa do Brasil e na classificação à Sul-AmericanaDikran Sahagian / Vasco Da Gama

Publicado 15/12/2024 11:20

Rio - Artilheiro e grande nome do Vasco em 2024, Vegetti fez um balanço do ano após o término da temporada. O argentino teve papel crucial para que o Cruz-Maltino chegasse na semifinal da Copa do Brasil e alcançasse a classificação para a fase de grupos da Sul-Americana.

"Nós passamos por muitos momentos, trocas de treinador, de diretoria. Conseguimos chegar na semifinal do Carioca, na semifinal da Copa do Brasil, depois de muito tempo. E nos classificamos para a Copa Sul-Americana, depois de muito tempo também. Acho que fechamos uma boa temporada", ponderou o centroavante em entrevista à 'VascoTV'.



"É um clube que se exige muito, com uma camisa que exige luta por títulos, mas temos que interpretar o momento. Depois de tudo o que passamos, o balanço é positivo", disse.

Durante o ano, o Gigante da Colina teve cinco treinadores diferentes: Ramon Díaz, Willian Batista, Rafael Paiva, Álvaro Pacheco e Felipe Loureiro. Para 2025, a diretoria



Durante o ano, o Gigante da Colina teve cinco treinadores diferentes: Ramon Díaz, Willian Batista, Rafael Paiva, Álvaro Pacheco e Felipe Loureiro. Para 2025, a diretoria vai se reunir com Renato Gaúcho nesta segunda-feira (16) em busca de um acordo.

"Nos momentos ruins, nos fortalecemos. Os momentos bons nos ajudam a ter um crescimento mental. Tudo o que passamos ajudou a fortalecer a parte mental do grupo. Vestir essa camisa não é nada fácil. Temos que aprender sempre, e esse ano foi importante para isso", afirmou.