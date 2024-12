Carlos Palacios, ex-Vasco, trocou o Colo-Colo pelo Boca Juniors - Reprodução/Redes sociais

Publicado 15/12/2024 15:00 | Atualizado 15/12/2024 15:04

Rio - O Vasco lucrou com a transferência de Carlos Palacios para o Boca Juniors, da Argentina. Dono de 50% dos direitos econômicos do meia chileno, o Cruz-Maltino embolsou R$ 14,5 milhões com a negociação do Colo-Colo com o clube argentino.

O Boca Juniors pagou a cláusula de R$ 29 milhões para contratar o jogador chileno. Carlos Palacios defendeu o Vasco em 2022, onde disputou 24 jogos e marcou apenas um gol. Sem espaço, foi emprestado para o Colo-Colo, do Chile, no ano seguinte.

No início deste ano, o Colo-Colo comprou o jogador em definitivo, mas o Vasco permaneceu com 50% dos direitos econômicos. Na temporada 2023/24, Palacios marcou 13 gols e 11 assistências em 42 jogos pelo clube chileno. Ao todo, soma 26 gols e 16 assistências em 77 partidas.