Léo Jardim é destaque do elenco do Vasco - Matheus Lima/ Vasco

Léo Jardim é destaque do elenco do VascoMatheus Lima/ Vasco

Publicado 16/12/2024 12:30

Rio - Destaque do Vasco nas últimas duas temporadas, o goleiro Léo Jardim, de 29 anos, vive em São Januário a realização da sua carreira. Em entrevista ao site oficial do clube carioca, ele afirmou que está passando pelo seu melhor momento desde que começou a jogar futebol.

"Sem sombra de dúvidas, é o meu melhor momento. Essas duas temporadas, são as minhas melhores temporadas. É a minha maior sequência de jogos também. Com certeza é o melhor momento da minha carreira", disse o goleiro.

Léo Jardim fez uma análise sobre os dois anos em que atuou pelo Vasco e citou a evolução que conseguiu ver em relação ao grupo de 2023 para 2024.

"Ano passado foi muito difícil para nós. Tivemos um primeiro turno complicado, isso afeta os jogadores individualmente também. Fico feliz de ter ajudado na retomada. Sabemos da grandeza do que fizemos no ano passado, e isso nos fortaleceu nesta temporada. A parte mental, o grupo. Hoje eu vejo nossa equipe muito mais forte e resiliente", concluiu.

Léo Jardim recebeu uma proposta de renovação contratual até o fim de 2028, com gatilho de uma ampliação para 2029. As partes ainda discutem os últimos detalhes, antes de selarem a continuidade do goleiro no Vasco.