Leo Scienza teve uma ascenção meteórica na carreira - Reprodução / Instagram @leo_scienza

Leo Scienza teve uma ascenção meteórica na carreiraReprodução / Instagram @leo_scienza

Publicado 16/12/2024 19:59

Rio - O Vasco está interessado na contratação do meia Leo Scienza, do Heidenheim, da Alemanha. O Cruz-Maltino estaria disposto a pagar uma taxa entre três a quatro milhões de euros (R$ 19,3 milhões e R$ 25,8 milhões, na cotação atual, respectivamente), de acordo com o jornalista alemão Patrick Berger, da "SkySports".

Além do clube carioca, Grêmio, Internacional, Corinthians e Bahia também estão de olho no jogador, que teve uma ascensão meteórica na carreira.

Em 2019, Scienza estava no Fanna BK, da quinta divisão da Súecia. Até que, em 2020, acertou com o Schalke 04 para fazer parte da equipe sub-23. Por lá, permaneceu por duas temporadas.

Após passagem apagada pelo Magdeburg, o brasileiro virou a chave de sua carreira ao se tornar reforço do Ulm, que estava na terceira divisão alemã no ano passado. O meia foi destaque no acesso para a segundona em 2023, marcando 12 gols e anotando 12 assistências em 34 jogos. O bom desempenho o rendeu um contrato no modesto Heideinheim, da Bundesliga, nesta temporada.

Atualmente, Scienza tem 20 jogos, com três bolas na rede e dois passes para gol anotados.