Renato Gaúcho é o favorito para ser o novo técnico do VascoLucas Uebel/Grêmio

Publicado 17/12/2024 14:05

Rio - O Vasco formalizou, na tarde desta terça-feira (17), sua proposta ao técnico Renato Gaúcho. Agora, o clube aguarda a resposta do treinador, que tem a decisão em suas mãos.

A oferta foi feita após uma reunião entre Pedrinho, Felipe, Marcelo Sant'Anna, Carlos Amodeo, Renato e seus representantes na noite da última segunda (16). Nesta manhã, Sant'Anna e Amoedo se encontraram com empresários do treinador para acertar questões financeiras.

Durante o encontro, Renato acertou com o Vasco que, caso o desfecho seja positivo, poderá levar sua comissão técnica, incluindo os auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles.



Renato tem o perfil definido por Pedrinho e a diretoria para treinar o Vasco, que é de conhecer o futebol brasileiro. O clube descarta trazer um estrangeiro que nunca trabalhou no país, como fez recentemente com Álvaro Pacheco.

O Vasco está sem treinador efetivo desde 24 de novembro, quando decidiu pela demissão de Rafael Paiva. A diretoria trata a definição como urgente para poder iniciar o planejamento do futebol para 2025.



Renato Gaúcho coleciona duas passagens pelo Vasco como treinador. Foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2006 e estava no cargo no rebaixamento de 2008, o primeiro da história do clube. Ao todo, foram 115 partidas.