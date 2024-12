Renato Gaúcho é o favorito para ser o novo técnico do Cruz-Maltino - Lucas Uebel / Grêmio

Publicado 18/12/2024 11:00

Rio - O Vasco segue em busca de um treinador para a próxima temporada. O Cruz-Maltino se reuniu com Renato Gaúcho nesta última terça-feira (17) e formalizou a proposta , e agora aguarda a resposta. Segundo a "ESPN", a oferta salarial não agradou, mas o clube se mantém otimista pelo acerto.

Nos últimos trabalhos no Grêmio e Flamengo, Renato Gaúcho tinha vencimentos acima do limite salarial do Vasco. Já a proposta cruz-maltina foi metade do valor do salário anterior do treinador no clube gaúcho. Porém, o treinador ainda não descartou a oferta.

Renato Gaúcho já teve duas passagens pelo Vasco. Entre 2005 e 2006, foi vice-campeão da Copa do Brasil e sexto colocado no Brasileirão, além de ser eleito o melhor técnico do campeonato. Já em 2008, retornou para tentar evitar o rebaixamento, mas não conseguiu.

Livre no mercado após deixar o Grêmio, Renato Gaúcho curte férias no Rio de Janeiro. Em sua quarta passagem pelo clube gaúcho, o treinador conquistou mais dois títulos do Campeonato Gaúcho, além do vice-campeonato brasileiro no ano passado.