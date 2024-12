Dmitry Rybolovlev também é dono do Monaco, da França, e do Cercle Brugge, da Bélgica - Divulgação / AS Monaco FC

Publicado 18/12/2024 08:30

Rio - O magnata russo Dmitry Rybolovlev é mais um interessado na SAF do Vasco . O empresário, que tem uma fortuna avaliada em US$ 6,4 bilhões (cerca de R$ 39,1 bilhões na cotação atual), deseja expandir o negócio para a América do Sul e entrou na disputa com o grego Evangelos Marinakis e o italiano Andrea Radrizzani.

O bilionário russo tem uma fortuna superior ao empresário americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, avaliada em US$ 6 bilhões (cerca de R$ 36,7 bilhões), e também ao grego Evangelos Marinakis, dono da cerca de US$ 3,7 bilhões (R$ 22,6 bilhões). Rybolovlev é dono do Monaco, da França, e do Brugge, da Bélgica.

Entretanto, o magnata russo tem um histórico polêmico. Em 2018, foi detido sob acusação de corrupção, tráfico de influências, ativas e passivas e cumplicidade nesses crimes. Rybolovlev chegou a passar 11 meses na prisão em 1996, por ter sido indiciado por envolvimento no assassinato de Evgeny Panteleymonov, seu antigo parceiro de negócios.

Além disso, o russo também encarou um dos divórcios mais caros do século. Dmitry chegou a um acordo com a ex-mulher e pagou uma indenização de US$ 600 milhões (cerca de R$ 3,5 bilhões na cotação atual). Elena Rybolovlev decidiu pela separação após se cansar dos recorrentes episódios de infidelidade do empresário.