Publicado 18/12/2024 12:55 | Atualizado 18/12/2024 13:52

Rio - Renato Gaúcho não será o técnico do Vasco em 2025. As partes não chegaram a um acordo salarial, e o time carioca voltou à estaca zero na busca por treinador.

Representantes de Renato e membros da diretoria cruz-maltina tiveram algumas reuniões com o Vasco ao longo dos últimos dias. O treinador se mostrou animado para voltar a São Januário, mas sua pedida salarial ficou fora da realidade do clube.



Durante encontro com o CEO Amodeo e o diretor de futebol Marcelo Sant'Anna, Renato pediu salário semelhante ao que recebia no Grêmio. Apesar da proposta do Vasco ter sido alta, ficou longe do desejado.

Com a recusa, o Vasco voltará ao mercado em busca de outro nome. Pedrinho e a diretoria têm preferência por um treinador que conheça o futebol brasileiro. O clube descarta trazer um estrangeiro que nunca trabalhou no país, como fez recentemente com Álvaro Pacheco.