Festa da torcida do Vasco nas arquibancadas de São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Publicado 18/12/2024 20:17

Rio - Com o fim da temporada, o Vasco agradeceu aos torcedores pelo apoio em 2024 e, em carta aberta, disse que deseja retribuir o carinho e manter a proximidade. O clube, presidido por Pedrinho, promoveu descontos na assinatura de sócios-torcedores, com mensalidades de 2025 com o mesmo preço da atual.

O objetivo do Cruz-Maltino são as renovações dos mais de 60 mil sócios do quadro. No início do ano, o clube contava com cerca de 45 mil cadastrados, mas os números foram potencializados principalmente após a chegada do meia Philippe Coutinho.

Na nova campanha, são oferecidos 10% de desconto na adesão, 30% de promoção na compra de camisas oficiais do Vasco e outras vantagens, como descontos em cinemas e aplicativos parceiros. Uma das ações será sorteio de viagens para dois sócios mais acompanhantes para cada jogo fora de casa na fase de grupos da Sul-Americana.

Veja a carta divulgada pelo Vasco:

"Nós sabemos que ser Vasco é muito mais do que apenas torcer por um time. Ser Vasco é carregar a Cruz de Malta no peito, na alma e no coração. Não importa onde estejamos, se atravessamos a Ponte Rio-Niterói, o rio Amazonas ou o Atlântico, nosso amor pelo Gigante da Colina nos une e nos fortalece.



Queremos retribuir o seu carinho, cruzmaltino. Você que apoia o time seja em São Januário ou na frente da televisão, seja no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar do mundo. Você que ensina seus filhos a amar o Vasco e perpetua nossa tradição de lealdade e coragem. Ter você perto é parte essencial para o Gigante da Colina, e nós queremos que todo esse amor e pertencimento cresça e, principalmente, fortaleça ainda mais.



Nossa história é feita de lutas e glórias, mas, acima de tudo, é construída junto com você, que sempre está ao nosso lado. Venha fazer ainda mais parte do Vasco! Seja Sócio Gigante!

Ser sócio é uma verdadeira declaração de amor, um compromisso inabalável de estar ao lado do Vasco em qualquer situação. E dizer ao mundo que você é parte viva do clube que possui a História Mais Bonita do Futebol. Venha bater no peito e gritar cheio de orgulho: "Sou vascaíno!"" Porque o Vasco é nosso, é de todos os vascaínos. E juntos, seremos sempre gigantes."